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Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment

Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Dok 1-Handyexperiment

ORF1Staffel 1Folge 1vom 27.05.2026
Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Dok 1-Handyexperiment

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Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment

Folge 1: Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Dok 1-Handyexperiment

48 Min.Folge vom 27.05.2026

Ein eindrucksvolles Handyexperiment wirft brisante Fragen auf: Wie sehr verlieren Jugendliche im digitalen Rausch die Kontrolle – und wir mit ihnen? Lisa Gadenstätter diskutierte mit Experten über ein mögliches Social‑Media‑Verbot unter 14, die Macht der Plattformen und unsere Verantwortung als Vorbilder. Im Zentrum stand die provokante Frage: Wie holen wir uns die Kontrolle über Algorithmen und digitale Gewohnheiten zurück?

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