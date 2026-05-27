Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Dok 1-HandyexperimentJetzt kostenlos streamen
Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment
Folge 1: Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Dok 1-Handyexperiment
48 Min.Folge vom 27.05.2026
Ein eindrucksvolles Handyexperiment wirft brisante Fragen auf: Wie sehr verlieren Jugendliche im digitalen Rausch die Kontrolle – und wir mit ihnen? Lisa Gadenstätter diskutierte mit Experten über ein mögliches Social‑Media‑Verbot unter 14, die Macht der Plattformen und unsere Verantwortung als Vorbilder. Im Zentrum stand die provokante Frage: Wie holen wir uns die Kontrolle über Algorithmen und digitale Gewohnheiten zurück?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1