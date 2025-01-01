Vor TV
Wir sind die Burnetts
Die Reimanntochter Janina Burnett genießt ein behütetes US-Vorstadtleben in Portland, Oregon. Ein schickes Einfamilienhaus, ein gutverdienender Ehemann, zwei niedliche Kinder und der Hund. Ausgerechnet Ehemann Coleman macht jetzt aber einen Strich durch die Rechnung. Er hat seinen sicheren und gutbezahlten Job bei der Bank gekündigt. Denn er will seinen Traum leben. Er möchte sein leidenschaftliches Hobby Fliegen zum Beruf machen und Berufspilot werden.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
6
