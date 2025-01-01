Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir sind die Burnetts

Happy 4th July - Nationalfeiertag bei den Burnetts

Happy 4th July - Nationalfeiertag bei den Burnetts

Folge 4: Happy 4th July - Nationalfeiertag bei den Burnetts

35 Min.Ab 6

Der Unabhängigkeitstag der vereinigten Staaten von Amerika wird auch bei den Burnetts groß gefeiert. Am vierten Juli kann es gar nicht amerikanisch genug sein. Als erstes müssen Janina und Coleman das Essen absprechen. Dann muss das Haus und der Garten geschmückt werden. Am Ende soll ein Feuerwerk gezündet werden, bei dem selbst das Sylvesterfest neidisch werden würde. Ganz nebenbei wird Coleman zum Fotomodell.

