JoynStaffel 2Folge 2vom 07.12.2025
Folge 2: Auszeit auf dem Abenteuerhof – die Burnetts zwischen Natur und Ponys

36 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 6

Familienauszeit bei den Burnetts – und die war dringend nötig. Nach ein paar stressigen Wochen wollen sie endlich raus aus der Vorstadt und rein in die Natur. Auf dem Weg zu ihrem Urlaubsziel machen die Burnetts einen Zwischenstopp bei einer guten Freundin – und die lebt nicht irgendwo, sondern auf einer richtigen Farm! Der Abenteuerhof hat so einiges für Groß und Klein zu bieten. Doch eine Frage bleibt: Trauen sich die Mini-Burnetts wirklich auf die Mini-Ponys?

