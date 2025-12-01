Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir sind die Burnetts

Eisenbahn statt Flugzeug - Family day bei den Burnetts

JoynStaffel 2Folge 3vom 14.12.2025
Eisenbahn statt Flugzeug - Family day bei den Burnetts

Eisenbahn statt Flugzeug - Family day bei den BurnettsJetzt kostenlos streamen

Wir sind die Burnetts

Folge 3: Eisenbahn statt Flugzeug - Family day bei den Burnetts

35 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 6

Ein verlängertes Wochenende in den USA – perfekt für einen Ausflug in den Park. Extra dafür hat Janina ein neues Ziel ausgesucht: einen Park mit Zügen. Doch was die Burnetts dort vorfinden, ist weit mehr, als sie erwartet hatten. Mit diesem schönen, beseelten Gefühl im Herzen planen Coleman und Janina bereits das nächste große Abenteuer: Camping im eigenen Garten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wir sind die Burnetts
Joyn
Wir sind die Burnetts

Wir sind die Burnetts

Alle 2 Staffeln und Folgen