WIR
Folge 40: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 20.06.2025
Roma: Erster Roma Fußballverein in Österreich | Ceši: Eduard Harant 95. Geburtstag | Slovenci: Gedenkfeier am Peršmanhof | Slováci: Komponistin Jana Kmitová | Magyarok: Die Szimak Kapelle in Balf | Hrvati: Kinderwallfahrt in Güttenbach/Pinkovac
