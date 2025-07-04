Zum Inhalt springenBarrierefrei
WIR - Das Volksgruppenmagazin

ORF IIIStaffel 1Folge 41vom 04.07.2025
WIR - Das Volksgruppenmagazin

WIR

Folge 41: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 04.07.2025

Slovenci: Kindertag in Zell/Sele | Slováci: Slowakistik in Wien im Porträt | Ceši: Buchpräsentation "Menschen ohne Geschichte" | Magyarok: Grazer Ungarischer Theaterverein | Hrvati: Bühnenaufbau für Oper in St. Margarethen | Roma: Roma-Kirtag in Unterwart

ORF III
