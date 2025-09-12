Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 46vom 12.09.2025
Folge 46: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 12.09.2025

Hrvati / Kroatenwallfahrt nach Mariazell | Slovenci / 25 Jahre Farantfest | Magyarok / Savaria Karneval | Roma / Porträt Joschi Schneeberger | Slováci / Offroad Autopark | Ceši / Grenzüberschreitender Nationalpark Thayatal

