30 Min.Folge vom 07.11.2025
Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn. *) Hrvati / Kochworkshop für Kürbisstrudel *) Slovenci / Jubiläum Puppentheater *) Roma / Sensibilisierungsworkshop *) Maygarok / Seidler Andrea im Porträt *) Cesi / 250 Jahre Bohemistik *) Slováci / Musikerin Slavinski
