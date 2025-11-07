Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 51vom 07.11.2025
Folge 51: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 07.11.2025

Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn. *) Hrvati / Kochworkshop für Kürbisstrudel *) Slovenci / Jubiläum Puppentheater *) Roma / Sensibilisierungsworkshop *) Maygarok / Seidler Andrea im Porträt *) Cesi / 250 Jahre Bohemistik *) Slováci / Musikerin Slavinski

ORF III
