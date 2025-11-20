Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 52vom 20.11.2025
30 Min.Folge vom 20.11.2025

Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn. *) Hrvati / Bäume pflanzen als Herausforderung *) Slováci / Grenzenlos Tanzen in Wien *) Ceši / Lebensglück auf dem Pferderücken *) Magyarok / Welt der Nostalgie in Pinkafeld *) Roma / Wienerlied meets Gipsy Swing *) Slowenen / Film Mila/Marija über NS-Widerstand in Kärnten

ORF III
