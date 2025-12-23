Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 54vom 23.12.2025
Folge 54: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 23.12.2025

Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn. Slováci: Gemeinsames Adventkranzbinden Slovenci: Adventzauber am Alpakahof Mattes Roma: Roma-Advent in Oberwart Hrvati: Weihnachtsausstellung in der Galerie Trudica Magyarok: Ökumenische Weihnachtsfeier Ceši: Tschechische Weihnachtsbäckerei

ORF III
