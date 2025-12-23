WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 54: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 23.12.2025
Das Fernsehmagazin für Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn. Slováci: Gemeinsames Adventkranzbinden Slovenci: Adventzauber am Alpakahof Mattes Roma: Roma-Advent in Oberwart Hrvati: Weihnachtsausstellung in der Galerie Trudica Magyarok: Ökumenische Weihnachtsfeier Ceši: Tschechische Weihnachtsbäckerei
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WIR
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3