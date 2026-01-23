WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 56: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 23.01.2026
Hrvati: Ausstellung über Volksgruppen im Parlament | Slováci: Trencín als Kulturhauptstadt Europas | Roma: Erinnerungen an Auftritt bei Licht ins Dunkel | Ceši: Jana Hufnagl schreibt Märchen, die Hoffnung machen | Slovenci: "Tschuschn Passion": Kreuz und Querweg durch Kärnten | Magyarok: Operettengala in Siget in der Wart
