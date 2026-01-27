Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WIR

WIR - Das Volksgruppenmagazin

ORF IIIStaffel 1Folge 57vom 27.01.2026
WIR - Das Volksgruppenmagazin

WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen

WIR

Folge 57: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 27.01.2026

Hrvati: Ausstellung über Volksgruppen im Parlament | Slováci: Trencín als Kulturhauptstadt Europas | Roma: Erinnerungen an Auftritt bei Licht ins Dunkel | Ceši: Jana Hufnagl schreibt Märchen, die Hoffnung machen | Slovenci: "Tschuschn Passion": Kreuz und Querweg durch Kärnten | Magyarok: Operettengala in Siget in der Wart

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

WIR
ORF III
WIR

WIR

Alle 1 Staffeln und Folgen