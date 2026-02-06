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WIR - Das Volksgruppenmagazin

ORF IIIStaffel 1Folge 58vom 06.02.2026
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Folge 58: WIR - Das Volksgruppenmagazin

30 Min.Folge vom 06.02.2026

Slováci / Kanga Training mit Babies | Ceši / Eishockey: Tempo, Freude und Teamgeist | Hrvati / Krautsuppe "Kapustnica" aus Devinska Nova Ves | Magyarok / Deák Ernö: Geschichte einer Flucht | Roma / Raklo Weinrich: Leidenschaft für die Musik | Slovenci / Slowenenball im Casineum in Velden

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