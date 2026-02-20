WIR - Das VolksgruppenmagazinJetzt kostenlos streamen
WIR
Folge 59: WIR - Das Volksgruppenmagazin
30 Min.Folge vom 20.02.2026
Slováci: Die verkaufte Braut | Roma: Verschwundene Romasiedlung in Lackenbach | Cesi: Neuer Studentenverein für Tschechen | Slovenci: Herta Maurer-Lausegger mit Tischler-Preis ausgezeichnet | Magyarok: Korbflechten neu entdeckt | Hrvati: Fans des Karnevals in Venedig
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WIR
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3