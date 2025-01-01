Chat GPT und Kapitalismus Adé?Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 1: Chat GPT und Kapitalismus Adé?
20 Min.
Zur Premiere beleuchtet Wirtschaft24 das heiße Thema KI-Forschung. Sind Technologien wie Chat GPT tatsächlich der nächste Quantensprung im Bereich der künstlichen Intelligenz? Außerdem geht Moderatorin Isabella Richtar im Wirtschaft24-Talk der großen Frage nach ob der Kapitalismus noch zeitgemäß ist - zu Gast ist Michaela Reitterer, Vorstandsmitglied von RespACT, Österreichs führende Unternehmensplattform für verantwortungsvolles Wirtschaften.
