Wirtschaft24
Folge 2: David liebt Goliath!
20 Min.Folge vom 24.02.2023
Diese Woche in WIRTSCHAFT 24: David liebt Goliath! Warum große Unternehmen immer öfter mit agilen Start-ups zusammenarbeiten und wo die Herausforderungen liegen! Im Talk: Michael Sedlak, Innovationsmanager von der Wirtschaftsagentur Burgenland. So pusht er die Start-up-Szene in unserem östlichsten Bundesland
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen