Folge 34: Das neue Gesundheitsökosystem
9 Min.Folge vom 15.12.2023
Die UNO prognostiziert: 8,5 Milliarden Menschen bis 2030 auf unserer Erde. Eine Riesenherausforderung für den Planeten, wo die Ressourcen bekanntlich jetzt schon knapp sind. Was es braucht, sind neue, innovative Konzepte von großen Playern. Einer von ihnen ist diese Woche in Wirtschaft24: Lieven Hentschel, Geschäftsführer von Bayer Austria, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Life-Science-Konzern Bayer.
