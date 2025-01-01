Wirtschaft24
Folge 6: Die Zukunft der Gesundheit
20 Min.
Diese Woche in Wirtschaft24: So revolutionieren neue Technologien unser Gesundheitswesen! Außerdem: der Möbelhandel im digitalen Umbruch- wie sich Ikea als globaler Marktführer hier neu aufstellt. Außerdem im Talk: Maimuna Mosser von IKEA Austria.
