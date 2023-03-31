Wirtschaft24
Folge 8: Revolution Metaverse
21 Min.Folge vom 31.03.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Revolution Metaverse! Wie die Mischwelt aus Realität und Virtualität unser Leben verändert. Und: Rethinking Plastic - so will Österreich zur Vorzeigeregion für nachhaltige Kunststoffe werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen