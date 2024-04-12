Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Zukunft der Bauindustrie

PULS 24Staffel 2Folge 15vom 12.04.2024
Folge 15: Die Zukunft der Bauindustrie

8 Min.Folge vom 12.04.2024

Laut einer PwC Studie von 2023 klagen 9 von 10 der befragten, Bauunternehmen in Deutschland über vertikale Preisentwicklungen und Lieferkettenprobleme außerdem sehen 91% der Befragten im Fachkräftemangel die größte Hürde bei der Nutzung digitaler Lösungen. Über diese und andere Herausforderungen spricht Isabella Richtar diese Woche in Wirtschaft24 mit Andreas Wolf, Geschäftsführer von Mapei Austria. Mapei ist ein Familienunternehmen aus Österreich, dass sich zum Global Player in der Baubranche entwickelt hat.

