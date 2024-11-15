Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Sport und Fitness im Digitalen Wandel

PULS 24Staffel 2Folge 44vom 15.11.2024
Sport und Fitness im Digitalen Wandel

Sport und Fitness im Digitalen WandelJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 44: Sport und Fitness im Digitalen Wandel

9 Min.Folge vom 15.11.2024

Diese Woche beleuchten wir die Sportartikelbranche, die für Österreich als Wirtschaftsstandort große Bedeutung hat. 2023 lag der Umsatz im Sportfachhandel bei 2,28 Milliarden Euro! Wohin geht der Trend und was wollen die Kund:innen in Punkto Fitness in Zeiten des digitalen Wandels? Das und mehr bespricht Isabella Richtar mit Franz Koll, CEO bei Intersport Austria.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen