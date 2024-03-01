Elektroauto: Umbau statt NeukaufJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Elektroauto: Umbau statt Neukauf
8 Min.Folge vom 01.03.2024
Diese Woche in Wirtschaft24: Ein sehr vielversprechendes Start-up aus Oberbayern! e-REVOLT rüstet Verbrennerautos um und macht sie zu Elektrofahrzeugen. Wie das funktionieren soll und noch dazu in nur EINEM Tag, das und mehr erzählt Sebastian Hunold, CEO und Co-founder von e-REVOLT Isabella Richtar im Talk.
