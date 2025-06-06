Wirtschaft24 mit Susanne EidenbergerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 20: Wirtschaft24 mit Susanne Eidenberger
9 Min.Folge vom 06.06.2025
In dieser Folge von Wirtschaft24 tauchen wir ein Mal mehr in ein echtes, österreichisches Familienunternehmen ein: Bellaflora! Die Gartenfach-Kette wurde 1978 gegründet und bildet mit seinen 27 Filialen im Land und 550 Mitarbeiter:innen einen wichtigen Eckpfeiler für Österreich’s Wirtschaft. Mit Bellaflora-Geschäftsführerin Susanne Eidenberger spricht Isabella Richtar unter anderem über innovative Mitarbeiter:innen-Führung und Nachhaltigkeit als persönliche Haltung.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen