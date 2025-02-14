Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Danijel Dzihic

PULS 24Staffel 3Folge 4vom 14.02.2025
Wirtschaft24 mit Danijel Dzihic

Wirtschaft24 mit Danijel DzihicJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 4: Wirtschaft24 mit Danijel Dzihic

9 Min.Folge vom 14.02.2025

Die Mobilität von morgen ist eines der ganz zentralen Themen unserer Zeit- nicht nur was den Klimawandel betrifft sondern auch gesellschaftspolitisch. Ein großer Treiber ist hier natürlich die Elektromobilität. In dieser Folge von Wirtschaft24 spricht Isabella Richtar mit Danijel Dzihic, Managing Director von BYD Austria. Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen ist einer DER spannenden Player am Markt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen