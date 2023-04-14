Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Grüne Logistik & Migration Entrepreneurship

PULS 24Staffel 1Folge 10vom 14.04.2023
Grüne Logistik & Migration Entrepreneurship

Grüne Logistik & Migration EntrepreneurshipJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 10: Grüne Logistik & Migration Entrepreneurship

21 Min.Folge vom 14.04.2023

Diese Woche in Wirtschaft24: Grüne Logistik! Welche Herausforderungen die österreichische Post stemmt- mit bahnbrechenden Innovationen. Und: Warum in vielen Ländern die Gründungsrate von Menschen mit Migrationshintergrund höher liegt, als jener der Einheimischen. Was kann man von ihnen lernen? Und wie muss die Politik auf eine unternehmerische Risikobereitschaft von Zuwander:innen reagieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen