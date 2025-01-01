Wirtschaft24
Folge 14: So geht E-Commerce!
21 Min.
Diese Woche in Wirtschaft24: Digital Enthusiastin Maria Zesch im Talk! Die Vorstandsvorsitzende der TAKKT AG über den Weg vom Versandhändler hin zu E-Commerce. Außerdem: Wie sich Tiroler Touristiker für eine Zukunft mit immer weniger Schnee rüsten!
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen