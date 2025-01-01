Wirtschaft24
Folge 15: Kapitalismus neu denken
21 Min.
Diese Woche in Wirtschaft24: Die Politik setzt auf „grünes Wachstum“, aber kann das überhaupt funktionieren? Und im Talk mit Isabella Richtar: Glacier-CEO Andreas Tschas über Österreichs Weg CO2-neutral zu werden und Chinas Rolle im Klimaschutz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen