Digitale Selbsthilfe & die neue Seidenstraße Jetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 16: Digitale Selbsthilfe & die neue Seidenstraße
21 Min.Folge vom 02.06.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Erkrankungen besser verstehen und gut damit leben, wie im digitalen Zeitalter die Patient:innen-Kommunikation verbessert werden muss. Und: China’s Streben nach der Weltherrschaft! Wie sehr ist Europa abhängig vom „Land der aufgehenden Sonne“.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen