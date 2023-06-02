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Digitale Selbsthilfe & die neue Seidenstraße

PULS 24Staffel 1Folge 16vom 02.06.2023
Digitale Selbsthilfe & die neue Seidenstraße

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Folge 16: Digitale Selbsthilfe & die neue Seidenstraße

21 Min.Folge vom 02.06.2023

Diese Woche in Wirtschaft24: Erkrankungen besser verstehen und gut damit leben, wie im digitalen Zeitalter die Patient:innen-Kommunikation verbessert werden muss. Und: China’s Streben nach der Weltherrschaft! Wie sehr ist Europa abhängig vom „Land der aufgehenden Sonne“.

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