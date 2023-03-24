Lufttaxis und das digitale AfrikaJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Lufttaxis und das digitale Afrika
20 Min.Folge vom 24.03.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Flying high- Bald werden uns Lufttaxis von A nach B bringen, über die spektakulären Pläne spricht Isabella Richtar mit Andreas Perotti vom Luft- und Raumfahrtunternehmen FACC. Außerdem: Digital Africa! Wie unkonventionelle Prozesse den wirtschaftlichen Wandel des Kontinents vorantreiben.
