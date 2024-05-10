Wie wir Österreich attraktiver machenJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 19: Wie wir Österreich attraktiver machen
9 Min.Folge vom 10.05.2024
Österreich’s Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Im Ranking des Schweizer Management Instituts IMD, das Länder nach deren Attraktivität für Unternehmen ordnet- rutscht Österreich im letzten Jahr von Platz 20 auf Platz 24. Damit ist es sogar 3 Plätze hinter China. Was braucht es um jetzt nicht den Anschluss zu verlieren? Darüber spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standrads.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4
Enthält Produktplatzierungen