PULS 24Staffel 2Folge 19vom 10.05.2024
Folge 19: Wie wir Österreich attraktiver machen

9 Min.Folge vom 10.05.2024

Österreich’s Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Im Ranking des Schweizer Management Instituts IMD, das Länder nach deren Attraktivität für Unternehmen ordnet- rutscht Österreich im letzten Jahr von Platz 20 auf Platz 24. Damit ist es sogar 3 Plätze hinter China. Was braucht es um jetzt nicht den Anschluss zu verlieren? Darüber spricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standrads.

PULS 24
