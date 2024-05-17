Nachhaltiges Wirtschaften statt GreenwashingJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Nachhaltiges Wirtschaften statt Greenwashing
8 Min.Folge vom 17.05.2024
Diese Woche meldet sich Wirtschaft24 direkt vom 4GAMECHANGERS-Festival 2024! Isabella Richtar begrüßt Reinhard Schneider, Chef von Werner&Mertz, dem Unternehmen hinter der Marke Frosch. Mit ihm spricht sie über seinen vehementen Kampf für Nachhaltigkeit außerdem über Greenwashing und grünes Wirtschaften
