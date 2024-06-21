Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtschaft24

Die digitale Gesundheit

PULS 24Staffel 2Folge 25vom 21.06.2024
Die digitale Gesundheit

Die digitale GesundheitJetzt kostenlos streamen

Wirtschaft24

Folge 25: Die digitale Gesundheit

9 Min.Folge vom 21.06.2024

Diese Woche in Wirtschaft24: Unser Gesundheitssystem im disruptiven Wandel hin zu Digitalisierung. Welche digitalen Prozesse haben sich hier in Österreich bereits durchgesetzt und wo ist noch Luft nach oben? Im Gespräch mit Isabella Richtar ist Ursula Weismann, kaufmännische Geschäftsführerin der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft, kurz SVC.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtschaft24
PULS 24
Wirtschaft24

Wirtschaft24

Alle 3 Staffeln und Folgen