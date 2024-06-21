Die digitale GesundheitJetzt kostenlos streamen
Folge 25: Die digitale Gesundheit
9 Min.Folge vom 21.06.2024
Diese Woche in Wirtschaft24: Unser Gesundheitssystem im disruptiven Wandel hin zu Digitalisierung. Welche digitalen Prozesse haben sich hier in Österreich bereits durchgesetzt und wo ist noch Luft nach oben? Im Gespräch mit Isabella Richtar ist Ursula Weismann, kaufmännische Geschäftsführerin der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft, kurz SVC.
