PULS 24Staffel 2Folge 29vom 19.07.2024
Folge 29: Versicherungen im Wandel

10 Min.Folge vom 19.07.2024

Laut einer repräsentativen Gallup-Studie, besteht ein erheblicher Bedarf nach einer Steigerung der Risikokompetenz. Welche Initiativen setzt hier die Vienna Insurance Group um das zu ändern? Wo liegen die größten Herausforderungen für Versicherungsunternehmen und wie groß ist die Sorge, dass Tech-Giganten in die Branche einsteigen? Dazu zu Gast bei Wirtschaft24: Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group.

