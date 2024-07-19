Versicherungen im WandelJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 29: Versicherungen im Wandel
10 Min.Folge vom 19.07.2024
Laut einer repräsentativen Gallup-Studie, besteht ein erheblicher Bedarf nach einer Steigerung der Risikokompetenz. Welche Initiativen setzt hier die Vienna Insurance Group um das zu ändern? Wo liegen die größten Herausforderungen für Versicherungsunternehmen und wie groß ist die Sorge, dass Tech-Giganten in die Branche einsteigen? Dazu zu Gast bei Wirtschaft24: Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wirtschaft24
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen