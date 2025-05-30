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Wirtschaft24 mit Michael Neuberger

PULS 24Staffel 3Folge 19vom 30.05.2025
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Folge 19: Wirtschaft24 mit Michael Neuberger

9 Min.Folge vom 30.05.2025

Auch der Verkauf erlebt seit der Digitalisierung einen radikalen Wandel! Wie läßt sich das Buzzword „Kundenorientierung“ in Unternehmen richtig implementieren? Wie können Vertriebsprozesse optimiert werden? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Michael Neuberger, CEO und Gründer der Plattform „Sales as a Service“.

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