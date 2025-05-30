Wirtschaft24 mit Michael NeubergerJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 19: Wirtschaft24 mit Michael Neuberger
9 Min.Folge vom 30.05.2025
Auch der Verkauf erlebt seit der Digitalisierung einen radikalen Wandel! Wie läßt sich das Buzzword „Kundenorientierung“ in Unternehmen richtig implementieren? Wie können Vertriebsprozesse optimiert werden? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Ausgabe von Wirtschaft24 mit Michael Neuberger, CEO und Gründer der Plattform „Sales as a Service“.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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