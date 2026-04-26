Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wirtshausgschichten

Geht net, gibt's net!

ServusTVStaffel 2Folge 2vom 26.04.2026
Geht net, gibt's net!

Geht net, gibt's net!Jetzt kostenlos streamen

Wirtshausgschichten

Folge 2: Geht net, gibt's net!

75 Min.Folge vom 26.04.2026

Das Rezept gegen das Wirtshaus-Sterben scheint gar nicht so kompliziert zu sein. Die Wirtshäuser im hinteren Winkel des Grundlsees und des Gesäuses zählen auf die Dorfgemeinschaft. Die bäuerliche Dorfstruktur hält die Wirtshäuser am Leben. Und die Wirtshäuser wiederum die Dorfgemeinschaft. Dieser Zusammenhalt und die Stammtische sind die Grundzutaten für die noch überraschend lebendige Wirtshaus-Kultur am Grundlsees und im Gesäuse.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wirtshausgschichten
ServusTV
Wirtshausgschichten

Wirtshausgschichten

Alle 1 Staffeln und Folgen