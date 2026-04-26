Wirtshausgschichten
Folge 2: Geht net, gibt's net!
75 Min.Folge vom 26.04.2026
Das Rezept gegen das Wirtshaus-Sterben scheint gar nicht so kompliziert zu sein. Die Wirtshäuser im hinteren Winkel des Grundlsees und des Gesäuses zählen auf die Dorfgemeinschaft. Die bäuerliche Dorfstruktur hält die Wirtshäuser am Leben. Und die Wirtshäuser wiederum die Dorfgemeinschaft. Dieser Zusammenhalt und die Stammtische sind die Grundzutaten für die noch überraschend lebendige Wirtshaus-Kultur am Grundlsees und im Gesäuse.
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