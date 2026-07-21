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Wischen ist Macht

Wischen ist Macht (10/18): Fantasie ist Fantasie

ORF1Staffel 1Folge 10vom 21.07.2026
Wischen ist Macht (10/18): Fantasie ist Fantasie

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Wischen ist Macht

Folge 10: Wischen ist Macht (10/18): Fantasie ist Fantasie

26 Min.Folge vom 21.07.2026

Michelle und ihr Team bekommen einen ungewöhnlichen Auftrag bei einem Virtual-Reality-Start-up. Während ein wichtiger Investor erwartet wird, sorgen Missverständnisse und das gewohnt chaotische Verhalten der Truppe für Turbulenzen, bis ein mysteriöser Besucher für eine große Überraschung sorgt. Besetzung: Ursula Strauss (Michelle Sendracek) Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz) Zeynep Buyrac (Mira Petrenko) Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig) Lilian Jane Gartner (Zoe) Thomas Mraz (Hugo) Lisa-Lena Tritscher (Xenia) Emanuel Fellmer (Florian) Ferdinand Seebacher (Karl) Michael Kozmann (Empfangsboy) Regie: Esther Rauch Buch: Guntmar Lasnig, Bernd Pfingstmann Bildquelle: ORF/Anjeza Cikopano

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