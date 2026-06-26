Wischen ist Macht (5/18): Veni vidi wischiJetzt kostenlos streamen
Wischen ist Macht
Folge 5: Wischen ist Macht (5/18): Veni vidi wischi
Michelle und ihr Team rücken diesmal im Lokal von Barbesitzer und Achtsamkeitstrainer Benno Neuner an. Die Bar hat eindeutig eine wilde Nacht hinter sich und "Dreck.Weg.Sendracek" eigentlich alle Hände voll zu tun – doch Benno Neuner schickt das Reinigungsteam wieder nach Hause. Michelle lässt sich diesen respektlosen Umgang mit ihrer Arbeitszeit natürlich nicht gefallen und beginnt eine Diskussion mit Neuner. Da taucht plötzlich Michelles Ex-Mann Hugo auf und bringt ihr seine Psychiaterrechnung vorbei. Sie sei ja immerhin auch schuld an seinem labilen psychischen Zustand. Während Michelle noch mit den Herren diskutieren muss, findet ihr Team einen bewusstlosen Mann in der Bar. Besetzung: Ursula Strauss (Michelle Sendracek) Stefano Bernardin (Fernando Pablo Rigoberto Sanchez de la Luz) Zeynep Buyrac (Mira Petrenko) Manuel Sefciuc (Valentin Gradischnig) Lilian Jane Gartner (Zoe) Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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