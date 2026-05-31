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Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer

Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 31.05.2026
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Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer

Folge 1: Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer

41 Min.Folge vom 31.05.2026

Gerhard Haderer führt uns durch Linz und Umgebung. Alte Industriedenkmäler wie die Tabakfabrik, die heute Kulturschaffende beherbergt, und natürlich ganz besonders sein Blick auf die typischen Merkmale eines Menschen, der ihn dann seine Figuren entwickeln lässt, prägen diesen Film. Und die Frage, ob Karikatur denn überhaupt Kunst ist - und welche Relevanz diese Kunstform im Hinblick auf den gesellschaftspolitischen Diskurs hat, machen von jeher seine Arbeit besonders. Bildquelle: ORF/Inspiris Film

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