Wo ich daheim bin - Gerhard HadererJetzt kostenlos streamen
Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer
Folge 1: Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer
41 Min.Folge vom 31.05.2026
Gerhard Haderer führt uns durch Linz und Umgebung. Alte Industriedenkmäler wie die Tabakfabrik, die heute Kulturschaffende beherbergt, und natürlich ganz besonders sein Blick auf die typischen Merkmale eines Menschen, der ihn dann seine Figuren entwickeln lässt, prägen diesen Film. Und die Frage, ob Karikatur denn überhaupt Kunst ist - und welche Relevanz diese Kunstform im Hinblick auf den gesellschaftspolitischen Diskurs hat, machen von jeher seine Arbeit besonders. Bildquelle: ORF/Inspiris Film
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Wo ich daheim bin - Gerhard Haderer
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