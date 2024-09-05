Zwischen Wörthersee-Idylle und Mondsee-EkstaseJetzt kostenlos streamen
Wo Österreich am schönsten planscht, feiert und entspannt
Folge 1: Zwischen Wörthersee-Idylle und Mondsee-Ekstase
49 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6
Der Wörthersee - Österreichs Promi-See Nummer Eins - lockt sowohl Urlauber als auch Einheimische an. Der Mondsee im Salzkammergut ist der perfekte Ort für Idylle und Entspannung – außer wenn Seefest ist, dann wird gefeiert und eskaliert, was das Zeug hält.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3: ATV