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Wohin in Wien?

Wohin in Wien? vom 12.05.2026

ORF2Staffel 1Folge 665vom 12.05.2026
Wohin in Wien? vom 12.05.2026

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Wohin in Wien?

Folge 665: Wohin in Wien? vom 12.05.2026

2 Min.Folge vom 12.05.2026

"Wohin in Wien" präsentiert Tipps für Kultur, Kulinarik und Unterhaltung für Einheimische und Touristen – ein Überblick über aktuelle Events und interessante Orte, die in Österreichs Bundeshauptstadt besucht werden können.

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