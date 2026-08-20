Wohin in Wien? vom 20.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Wohin in Wien?
Folge 748: Wohin in Wien? vom 20.08.2026
2 Min.Folge vom 20.08.2026
"Wohin in Wien" gibt Tipps und Empfehlungen für Einheimische und Touristen, was man in Wien unternehmen kann, sei es kulturell, kulinarisch oder in Bezug auf Unterhaltung. Sie bietet einen Überblick über aktuelle Events und interessante Orte, die in der österreichischen Hauptstadt besucht werden können.
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