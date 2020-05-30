Wohnen de luxe
Folge vom 30.05.2020: Vizcaya und Bradbury
20 Min.Folge vom 30.05.2020Ab 6
Heute besuchen wir eines der luxuriösesten Häuser in der teuersten Stadt der USA: Das Bradbury Estate in Kalifornien hat einen Wert von 78 Millionen US-Dollar und überzeugt mit prunkvoller Architektur. Weiter geht es zur Villa Vizcaya in Miami - das Stil des Hauses erinnert an eine norditalienische Villa der Renaissance und ist dank seines prächtigen Gartens eine beliebtes Touristenattraktion.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.