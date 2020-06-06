The Biltmore Estate und Star IslandJetzt kostenlos streamen
Wohnen de luxe
Folge vom 06.06.2020: The Biltmore Estate und Star Island
20 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 6
Unser erster Halt ist das Biltmore Estate - das größte Anwesen in Privatbesitz in den USA. Nicht nur die 30 Hektar großen, kunstvoll angelegten Gärten sind beeindruckend, sondern auch die prunkvolle Architektur. Danach geht es nach Miami in ein 65-Millionen-Dollar Anwesen auf der Insel Star Island.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.