The Jones Manor und Cravens EstateJetzt kostenlos streamen
Wohnen de luxe
Folge vom 13.06.2020: The Jones Manor und Cravens Estate
21 Min.Folge vom 13.06.2020Ab 6
Zuerst besichtigen wir das über 2600 Quadratmeter große Fantasy-Haus des Multimilliardärs Scott Jones. Der Tech-Unternehmer stattete sein Anwesen in Indianapolis mit modernster Technik aus. Dann geht es zu einer der größten und luxuriösesten Mansions, die Pasadena zu bieten hat.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.