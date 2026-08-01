Wohntraum nach Maß
Folge 10: Die Hausverjüngung
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Scott und Lauren sind Eltern von drei kleinen Kindern und benötigen Jasmines Hilfe bei der langersehnten Renovierung. Die Designerin verändert den Eingangsbereich und gestaltet das Wohnzimmer neu. Die Küche wird funktionaler umgebaut und ebenfalls erneuert. Damit sich das Anwesen von außen von den Nachbarhäusern unterscheidet, erneuert Jasmine die Fassade, entfernt unnötige Holzbalken und bringt eine neue Haustür an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren