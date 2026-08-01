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Wohntraum nach Maß

Die Hausverjüngung

sixxStaffel 2Folge 10vom 01.08.2026
Die Hausverjüngung

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Wohntraum nach Maß

Folge 10: Die Hausverjüngung

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Scott und Lauren sind Eltern von drei kleinen Kindern und benötigen Jasmines Hilfe bei der langersehnten Renovierung. Die Designerin verändert den Eingangsbereich und gestaltet das Wohnzimmer neu. Die Küche wird funktionaler umgebaut und ebenfalls erneuert. Damit sich das Anwesen von außen von den Nachbarhäusern unterscheidet, erneuert Jasmine die Fassade, entfernt unnötige Holzbalken und bringt eine neue Haustür an.

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