Drei Fernseher und ein FutternapfJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 8: Drei Fernseher und ein Futternapf
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Seit der Geburt ihrer Kinder fühlen sich Lisa und Phil in ihrem Haus eingeengt. Jasmine eilt dem Paar zur Hilfe und hat konkrete Vorstellungen, wie der Umbau aussehen soll. Die Außenfassade wird in einem Grünton gestrichen, eine kleine Veranda angebracht und das Anwesen zur Sicherheit der Kinder umzäunt. Im Inneren des Hauses gestalten die Handwerker das Wohnzimmer um und erneuern die Küche. Zudem wird das Schlafzimmer des Ehepaares verschönert und das Badezimmer modernisiert.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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