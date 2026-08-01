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Wohntraum nach Maß

Die wandelbare Pergola

sixxStaffel 2Folge 9vom 01.08.2026
Die wandelbare Pergola

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Wohntraum nach Maß

Folge 9: Die wandelbare Pergola

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

John und Jennifer haben lange für eine Renovierung gespart und bitten Jasmine um Hilfe. Die Designerin streicht gemeinsam mit ihrem Team die Außenfassade und verwandelt eines der Fenster in eine Glastür. Davor wird eine Veranda mit einer Pergola errichtet. Im Inneren des Anwesens erneuert Jasmine die Böden und entfernt die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer. Der offene Raum bietet nun genug Platz für eine große Kücheninsel, an der die fünfköpfige Familie gemeinsam sitzen kann.

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