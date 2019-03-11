Wohntraum nach Maß
Folge vom 11.03.2019: Ein Kunstwerk aus Abfall
22 Min.Folge vom 11.03.2019
Lucas und Amanda würden gern eine Familie gründen, doch ihr Haus mit den klaustrophobisch engen Räumen eignet sich nicht für Kinder. Vor dem Nachwuchs wollen sie alles runderneuern und beauftragen Jasmine Roth. Da sämtliche Häuser in der Nachbarschaft im gleichen California Ranch Look gebaut wurden, will Jasmine dem Domizil von außen wie von innen mehr Individualität verleihen: Das Eingangstor bekommt eine Holzoptik, das Haus einen frischen Anstrich. Im Garten wird eine großzügige Terrasse mit Sitzbereich gebaut, dann werden neue Böden verlegt und die Mini-Küche zum Kochparadies mit Insel. Mit 90.000 Dollar Budget macht sich die Expertin mit ihrem Team ans Werk.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.