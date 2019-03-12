Wohntraum nach Maß
Folge vom 12.03.2019: Ganz viel Liebe
21 Min.Folge vom 12.03.2019
Jessica und Daniel leben in einem Viertel mit gleichförmigen 50er Jahre-Häusern. Ihr Eigenheim sieht genauso aus wie das von Daniels Bruder, der um die Ecke wohnt, hat einen ungünstig Grundriss und ist für ihre fünfköpfige Familie äußerst unpraktisch. Um mehr Lebensqualität zu bekommen, nehmen sie ihre gesparten 90.000 Dollar und beauftragen Jasmine mit der Rundumrenovierung. Die Expertin verpasst dem Haus ein großes Facelift, inklusive neuer Raumaufteilung, neuer Küche und neuen Bädern. Da die Familie oft Filme schaut, muss der Fernseher ins Design passen. Jasmine umbaut ihn mit einem Kasten, der wie Kunst aussieht, und lässt den schäbigen Kamin abreißen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.